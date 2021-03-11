На Донбасі через обстріли загинув військовий: Україна заявляє про грубі порушення з боку бойовиків

Бойовики використовують усі види озброєнь

Бойовики використовують усі види озброєнь

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", у передмісті селищ Південне та Троїцьке окупанти відкривали провокаційний вогонь у бік українських захисників з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Ломакіне, Красногорівка та Мар’їнка загарбники відкривали прицільний вогонь у напрямку позицій Збройних Сил України з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Збройні формування РФ вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Старогнатівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав важке поранення. Воїну оперативно було надано медичну допомогу та, на жаль, врятувати його життя не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців. Так 10 березня зафіксовано проведення інженерних робіт з обладнання позицій в районі населеного пункту Калинове.

Станом на 7 годину ранку, 11 березня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, минулої доби бойовики в зоні операції Об'єднаних сил чотири рази порушували режим припинення вогню.