Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано

Військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням

Військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням

Фото: з відкритих джерел

За попередню добу на Донбасі не зафіксовано порушень домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації.

Окрім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині.

Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається тиша. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, 29 вересня військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізували пожежу на ділянці розміром близько 4 га неподалік населеного пункту Боброве.