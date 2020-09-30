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Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано
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30 вересня 2020, 08:14 5

Ситуація на Донбасі: обстрілів та провокацій не зафіксовано

30 вересня 2020, 08:14 5
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Військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням
Військовослужбовці продовжують виконувати завдання за призначенням
Фото: з відкритих джерел
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За попередню добу на Донбасі не зафіксовано порушень домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів пострілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з боку збройних формувань Російської Федерації.

Окрім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Військовослужбовці Збройних Сил разом із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати лісову пожежу на ділянці розміром близько 4 гектарів неподалік Бобрового на Луганщині.

Від початку поточної доби, 30 вересня, по всій лінії зіткнення спостерігається тиша. Водночас наші захисники не втрачають пильності та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Нагадаємо, 29 вересня військовослужбовці Збройних Сил разом із рятувальниками ДСНС локалізували пожежу на ділянці розміром близько 4 га неподалік населеного пункту Боброве.

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