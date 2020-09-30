Ситуация на Донбассе: обстрелов и провокаций не зафиксировано
За предыдущие сутки на Донбассе не зафиксировано нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем придерживаются условий прекращения огня и готовы реагировать на любые действия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют задания и другие составляющие сил обороны. Военнослужащие Вооруженных Сил вместе с огнеборцами ГСЧС продолжают ликвидировать лесной пожар на участке размером около 4 гектаров недалеко от Бобрового на Луганщине.
С начала текущих суток, 30 сентября, по всей линии соприкосновения наблюдается тишина. В то же время наши защитники не теряют бдительности и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.
Напомним, 29 сентября военнослужащие Вооруженных Сил вместе со спасателями ГСЧС локализовали пожар на участке размером около 4 га недалеко от населенного пункта Бобровое.