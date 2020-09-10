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На Донбасі від початку доби зберігається "тиша”
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10 вересня 2020, 08:14 1

Ситуація на Донбасі: режим "тиші" зберігається, провокації не зафіксовані

10 вересня 2020, 08:14 1
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Сапери продовжують розмінування територій
Сапери продовжують розмінування територій
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігався режим повного припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстрілу з боку супротивника не зафіксовано і з початку поточної доби. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об'єднаних сил та інших сил оборони залучалися до гасіння вогнищ в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано пожежу поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.

У прифронтових районах сапери ДСНС розмінували більше десяти гектарів території і передали на знищення понад 90 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, днями раніше в смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

ООС бойовики режим військова техніка військові
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