Ситуація на Донбасі: режим "тиші" зберігається, провокації не зафіксовані

Сапери продовжують розмінування територій

Сапери продовжують розмінування територій

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігався режим повного припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстрілу з боку супротивника не зафіксовано і з початку поточної доби. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими захисниками.

Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об'єднаних сил та інших сил оборони залучалися до гасіння вогнищ в Донецькій і Луганській областях.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано пожежу поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.

У прифронтових районах сапери ДСНС розмінували більше десяти гектарів території і передали на знищення понад 90 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, днями раніше в смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.