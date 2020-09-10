Ситуація на Донбасі: режим "тиші" зберігається, провокації не зафіксовані
За минулу добу на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил зберігався режим повного припинення вогню.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Обстрілу з боку супротивника не зафіксовано і з початку поточної доби. Ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими захисниками.
Паралельно з виконанням бойових завдань підрозділи зі складу Об'єднаних сил та інших сил оборони залучалися до гасіння вогнищ в Донецькій і Луганській областях.
Зокрема, за минулу добу ліквідовано пожежу поблизу населених пунктів Катеринівка, Новоселівка Друга, Чистий Лиман та Новозванівка.
У прифронтових районах сапери ДСНС розмінували більше десяти гектарів території і передали на знищення понад 90 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, днями раніше в смугах відповідальності наших бригад обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.