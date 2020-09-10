Ситуация на Донбассе: режим "тишины" сохраняется, провокации не зафиксированы

Саперы продолжают разминирование территорий

Саперы продолжают разминирование территорий

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил сохранялся режим полного прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Обстрелов со стороны противника не зафиксировано и с начала текущих суток. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской областях.

В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Катериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка.

В прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали более десяти гектаров территории и передали на уничтожение более 90 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.