Ситуация на Донбассе: режим "тишины" сохраняется, провокации не зафиксированы
За прошедшие сутки на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил сохранялся режим полного прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Обстрелов со стороны противника не зафиксировано и с начала текущих суток. Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой украинскими защитниками.
Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других сил обороны привлекались к тушению очагов в Донецкой и Луганской областях.
В частности, за минувшие сутки ликвидированы пожары вблизи населенных пунктов Катериновка, Новоселовка Вторая, Чистый Лиман и Новозвановка.
В прифронтовых районах саперы ГСЧС разминировали более десяти гектаров территории и передали на уничтожение более 90 взрывоопасных предметов.
Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано.