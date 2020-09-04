На Донбасі від початку перемир’я ОБСЄ виявила більше 900 порушень

Серед порушень зафіксовано 152 вибухи, 13 ракет, 741 чергу та постріл

Серед порушень зафіксовано 152 вибухи, 13 ракет, 741 чергу та постріл

Фото: з відкритих джерел

В Донецькій та Луганській областях від початку нового перемир'я Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт місії.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

За даними спостерігачів ОБСЄ, було зафіксовано 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріл.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії фронту дотримувався режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.