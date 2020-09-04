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04 вересня 2020, 11:14 1

На Донбасі від початку перемир’я ОБСЄ виявила більше 900 порушень

04 вересня 2020, 11:14 1
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Серед порушень зафіксовано 152 вибухи, 13 ракет, 741 чергу та постріл
Серед порушень зафіксовано 152 вибухи, 13 ракет, 741 чергу та постріл
Фото: з відкритих джерел
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В Донецькій та Луганській областях від початку нового перемир'я Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 908 порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на звіт місії.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому було досягнуто домовленості про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала в цілому 908 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

За даними спостерігачів ОБСЄ, було зафіксовано 152 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, і 13 освітлювальних ракет, а також 741 чергу та постріл.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 вересня, по всій лінії фронту дотримувався режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

ОРДЛО ОБСЄ війна перемовини режим бойовики
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