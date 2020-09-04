На Донбассе с начала перемирия ОБСЕ выявила более 900 нарушений

Среди нарушений зафиксировано 152 взрыва, 13 ракет, 741 очередь и выстрел

Среди нарушений зафиксировано 152 взрыва, 13 ракет, 741 очередь и выстрел

Фото: из открытых источников

В Донецкой и Луганской областях с начала нового перемирия Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет миссии.

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором были достигнуты договоренности о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в целом 908 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.

По данным наблюдателей ОБСЕ, было зафиксировано 152 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, и 13 осветительных ракет, а также 741 очередь и выстрел.

Напомним, за минувшие сутки, 3 сентября, по всей линии фронта соблюдался режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.