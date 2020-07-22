Сутки в ООС: из-за обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения

Боевики стреляли из запрещенных вооружений

Боевики стреляли из запрещенных вооружений

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, а еще один получил ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями вооружений: 120 и 82 мм минометов, а также гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку от Новотошковского, Крымского и Хутора Вольного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли по защитникам Гнутово, Павлополя, Лебединского и Водяного.

Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли возле Майорска, Марьинки и Лебединского. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали 17 обстрелов, погиб украинский военный.