09:49  22 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине резко вырос: заразились 829 человек
10:09  22 июля
Сообщник "луцкого террориста" из Харькова согласился работать с полицией
08:19  22 июля
Сутки в ООС: из-за обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения
UA | RU
UA | RU
22 июля 2020, 08:19

Сутки в ООС: из-за обстрелов погиб украинский военный, еще один получил ранения

22 июля 2020, 08:19
Читайте також українською мовою
Боевики стреляли из запрещенных вооружений
Боевики стреляли из запрещенных вооружений
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки вооруженные формирования боевиков 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, а еще один получил ранения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели огонь из запрещенных минскими договоренностями вооружений: 120 и 82 мм минометов, а также гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись неподалеку от Новотошковского, Крымского и Хутора Вольного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли по защитникам Гнутово, Павлополя, Лебединского и Водяного.

Военнослужащие Объединенных сил решительно ответили на вражеские обстрелы и продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения. Наши воины и в дальнейшем всегда готовы немедленно реагировать на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Стреляли возле Майорска, Марьинки и Лебединского. По имеющейся информации, потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали 17 обстрелов, погиб украинский военный.

ООС Донбасс ОРДЛО боевики ранение обстрелы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Местные выборы на Херсонщине: динозавры и аквариумные рыбки
Битва титанов: что не поделили Садовый и львовский бизнесмен Козловский
Все публикации »
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Все блоги »