Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных

Боевики нарушили режим "тишины" 13 раз

Боевики нарушили режим "тишины" 13 раз

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки на оккупированном Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения, а еще один - боевое травмирование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Стреляли вблизи Опытного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехово.

По данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня возле Водяного. Потерь нет.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.