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Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
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17 июля 2020, 08:19 4

Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных

17 июля 2020, 08:19 4
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Боевики нарушили режим "тишины" 13 раз
Боевики нарушили режим "тишины" 13 раз
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки на оккупированном Донбассе вооруженные формирования РФ 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения, а еще один - боевое травмирование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты использовали запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.

Стреляли вблизи Опытного, Водяного, Старогнатовки, Гнутово, Авдеевки, Марьинки, Новозвановки, Причепиловки, Орехово.

По данным разведки, 16 июля украинские защитники уничтожили одного и ранили по меньшей мере еще одного захватчика.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня возле Водяного. Потерь нет.

Напомним, сутками ранее на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы ранение
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