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Обострение на Донбассе: погибли трое украинских военных
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14 июля 2020, 08:19 3

Обострение на Донбассе: погибли трое украинских военных

14 июля 2020, 08:19 3
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Еще двое получили ранения
Фото: из открытых источников
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В течение прошедших суток оккупанты 18 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погибли трое украинских военнослужащих, один был ранен, а еще один получил боевое травмирование.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Боевики вели обстрелы вблизи Сартаны, Водяного, Авдеевки, Пищевика, Каменки, Славного, Первомайского, а также неподалеку Луганского, Крымского, Орехово и рядом с Хутором Вольным и Майорским.

Вооруженные формирования использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 и 82 калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня неподалеку Авдеевки. Потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Напомним, сутками ранее произошло очередное обострение на Донбассе: 16 обстрелов за сутки, шестеро раненых.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы ранение
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