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Сутки на Донбассе: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины
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06 июля 2020, 08:19 1

Сутки на Донбассе: оккупанты 8 раз нарушили режим тишины

06 июля 2020, 08:19 1
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Потерь среди украинских военных нет, ликвидированы двое боевиков
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов никто из украинских защитников не пострадал.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Как отметили в штабе, боевики вновь применили запрещенные вооружения - минометы 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Стреляли вблизи населенных пунктов: Павлополя, Новотроицкого, Марьинки, Широкино, Хутора Вольного и Орехово.

"Такие коварные действия оккупантов без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. За минувшие сутки потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов нет. По данным разведки, 5 июля наши защитники уничтожили двух и ранили еще минимум двух захватчиков", - уточнили в ООС.

С начала текущих суток, 6 июля, боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных вблизи Новгородского, Зайцево, Южного, Хутора Вольного, а также Верхнеторецкого.

Напомним, сутками ранее оккупационные войска Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из запрещенного оружия.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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