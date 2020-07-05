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Сводка ООС: Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"
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05 июля 2020, 18:30

Сводка ООС: Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"

05 июля 2020, 18:30
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Потерь в рядах украинских военных в результате вражеских обстрелов нет
Потерь в рядах украинских военных в результате вражеских обстрелов нет
Фото из октрытых источников
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На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреливали позиции ВСУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Отмечается, что на рассвете боевики открыли огонь около Павлополя из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позже противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта оккупанты дважды обстреляли оборонительные укрепления ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по нашим позициям у Новотроицкого.

Агрессор также применил минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы около Хутора Вольный.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 5 липня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 5 липня 2020 р.

Ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки оккупационные войска Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из запрещенного оружия.

Донбасс ООС боевики обстрелы оккупанты ВСУ Луганская область
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