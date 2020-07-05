Сводка ООС: Боевики 5 раз нарушили режим "тишины"

Потерь в рядах украинских военных в результате вражеских обстрелов нет

Потерь в рядах украинских военных в результате вражеских обстрелов нет

Фото из октрытых источников

На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз обстреливали позиции ВСУ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС.

Отмечается, что на рассвете боевики открыли огонь около Павлополя из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. Позже противник активизировался в пригороде Марьинки. Недалеко от этого населенного пункта оккупанты дважды обстреляли оборонительные укрепления ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также захватчики вели огонь по нашим позициям у Новотроицкого.

Агрессор также применил минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы около Хутора Вольный.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 5 липня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Неділя, 5 липня 2020 р.

Ранее мы сообщали, что за прошедшие сутки оккупационные войска Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из запрещенного оружия.