Ситуация в ООС: пять обстрелов за день, один украинский военный погиб

Боевики использовали запрещенные вооружения

Боевики использовали запрещенные вооружения

Фото: из открытых источников

В течении дня, 27 июня, вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты вели огонь вблизи Водяного, Авдеевки, Гранитного и Марьинки. Также осуществляли обстрелы на подступах к Светлодарску, используя станковые противотанковые гранатометы.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", - сообщили в штабе.

Также в штабе сообщили, что украинские военные понесли потери. Вблизи Старогнатовки, в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадали два защитника. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый.