10:51  27 июня
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки почти 950 новых случаев
16:18  27 июня
В Киеве и Харькове митинговали за легализацию каннабиса
10:06  27 июня
Ситуация в ООС: противник применил артиллерию, ранен украинский военный
UA | RU
UA | RU
27 июня 2020, 18:32

Ситуация в ООС: пять обстрелов за день, один украинский военный погиб

27 июня 2020, 18:32
Читайте також українською мовою
Боевики использовали запрещенные вооружения
Боевики использовали запрещенные вооружения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В течении дня, 27 июня, вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, использовав при этом артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Оккупанты вели огонь вблизи Водяного, Авдеевки, Гранитного и Марьинки. Также осуществляли обстрелы на подступах к Светлодарску, используя станковые противотанковые гранатометы.

"В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. Потери оккупантов уточняются", - сообщили в штабе.

Также в штабе сообщили, что украинские военные понесли потери. Вблизи Старогнатовки, в результате разрыва неизвестного боеприпаса, пострадали два защитника. От полученных множественных осколочных ранений, к сожалению, один из военнослужащих погиб, второго доставили в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.

Напомним, сутками ранее боевики нарушили "тишину" семь раз, есть раненый.

Донбасс боевики ОРДЛО ранение обстрелы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »