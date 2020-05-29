Ситуация на Донбассе: украинские военные ранили четырех боевиков

Еще одного боевика удалось ликвидировать

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Еще одного боевика удалось ликвидировать

В зоне действия Операции объединенных сил на Донбассе за предыдущие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что боевики применяли запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Украинские воины давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами", - сообщили в штабе ООС.

Боевики стреляли вблизи Павлополя, Широкино и Старогнатовки, возле Крымского, и в окрестностях Богдановки. В частности, возле Крымского боевики выпустили 13 мин из миномета калибра 120 мм.

По данным разведки, 28 мая украинские военные ликвидировали одного и ранили четырех оккупантов. Также был уничтожен один миномет противника.

С начала суток боевики вели огонь неподалеку населенного пункта Богдановка. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, ранее в зоне проведения операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.