На Донбассе боевики продолжают вести обстрелы из запрещенного оружия

В течение дня 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

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В течение дня 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в вечерней сводке прессслужбы операции Объединенных сил.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": два раза вблизи с Лебединским - из запрещенных минского договоренностям 82-мм минометов боевики выпустили 11 мин, а также вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 18 часов 13 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.