Российские оккупационные войска устроили очередной теракт против народа Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции объединенных сил.
Обстрелы осуществлялись вооруженными формированиями российской федерации из оккупированной Горловки.
Снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения.
Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку от Новоселовки, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Спасательные службы ликвидировали огненный столб и избежали масштабного пожара.
В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.
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