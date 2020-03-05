Российские оккупационные войска устроили очередной теракт против народа Украины

На днях боевики вели огонь на поражение из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям подразделений Объединенных сил вблизи Новоселовки. Вследствие разрывов обломками от снарядов был поврежден газопровод

Фото: ООС

На днях боевики вели огонь на поражение из ствольной артиллерии калибра 122 мм по позициям подразделений Объединенных сил вблизи Новоселовки. Вследствие разрывов обломками от снарядов был поврежден газопровод

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба операции объединенных сил. Обстрелы осуществлялись вооруженными формированиями российской федерации из оккупированной Горловки. Снаряды не попали по позициям украинских защитников и не попали в жилые дома гражданского населения, которые находятся совсем рядом от места падения. Вследствие разрывов, обломками от снарядов был поврежден газопровод, который проходит неподалеку от Новоселовки, что привело к возникновению огненного факела высотой в несколько метров. Спасательные службы ликвидировали огненный столб и избежали масштабного пожара. В настоящее время проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения. Под угрозой прекращения газоснабжения находятся мирные жители.

.