Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"

Кабинет министров Украины на заседании 3 марта принял решение отменить монополию на производство соли и приватизировать ГП "Артемсоль"

Фото: ГП "Артемсоль"

Кабинет министров Украины на заседании 3 марта принял решение отменить монополию на производство соли и приватизировать ГП "Артемсоль"

Об этом, как сообщает RegioNews, в Telegram написал Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство отменило монополию на производство соли в Украине. ГП "Артемсоль" приватизируют. Предприятие уже ранее получало штраф от Антимонопольного комитета объемом 3,14 миллиона гривен из-за манипуляций с ценой на соль. Более того, руководство госпредприятия являются фигурантами дел о взятках в 800 тысяч гривен. Правительство ставит точку в этой истории. "Артемсоль" будет приватизирована через прозрачный аукцион", - говорится в сообщении.

"Артемсоль" - государственное производственное объединение по добыче соли в Донецкой области. Одно из крупнейших в мире.