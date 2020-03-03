В Донецькій області почали дезінфекцію тролейбусів

В Бахмуті Донецької області працівники КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" почали проводити додаткові заходи з дезінфекції рухомого складу

Фото: КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»

В Бахмуті Донецької області працівники КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" почали проводити додаткові заходи з дезінфекції рухомого складу

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться на сторінці підприємства в Facebook.

Під час прибирання і миття рухомого складу обробляються дезінфікуючими засобами поручні і всі поверхні в салонах.

Зазначено, що роботи проводять задля боротьби з інфекційними захворюваннями.