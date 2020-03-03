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03 березня 2020, 11:05 4

В Донецькій області почали дезінфекцію тролейбусів

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03 березня 2020, 11:05 4
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В Бахмуті Донецької області працівники КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" почали проводити додаткові заходи з дезінфекції рухомого складу
Фото: КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»
В Бахмуті Донецької області працівники КП "БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС" почали проводити додаткові заходи з дезінфекції рухомого складу

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться на сторінці підприємства в Facebook.

Під час прибирання і миття рухомого складу обробляються дезінфікуючими засобами поручні і всі поверхні в салонах.

Зазначено, що роботи проводять задля боротьби з інфекційними захворюваннями.


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