У Києві на Дніпровській набережній сталася ДТП
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду на Дніпровській набережній ускладнений рух транспорту в напрямку вулиці Здолбунівської
Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.
Водіїв закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки та за можливості обрати альтернативний шлях.
Нагадаємо, що у Києві 2 вересня через дорожньо-транспортну пригоду на Жулянському шляхопроводі ускладнений рух транспорту в напрямку станції метро "Теремки".
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Ескалація в російському небі і наказ Путіна нищити українську енергетику
02 вересня 2026, 21:55На Дніпропетровщині через ворожі атаки загинуро 4 людини та 13 постраждали
02 вересня 2026, 21:51Прикордонники показали, як нищать "росіян на колесах"
02 вересня 2026, 21:30У лікарні помер велосипедист, який постраждав у ДТП на Рівненщині
02 вересня 2026, 21:20Генштаб підтвердив знищення ворожого літака МіГ-29 та вертольота Ка-27
02 вересня 2026, 20:57Росіяни атакували дронами потяг Одеса-Дніпро
02 вересня 2026, 20:35У Херсоні через удари ворожих дронів постраждали шестеро цивільних
02 вересня 2026, 19:58Унаслідок обстрілу Києва кількість постраждалих зросла
02 вересня 2026, 19:48На Волині чоловік влаштувався "таксистом для ухилянтів"
02 вересня 2026, 19:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше