У лікарні помер 17-річний полтавець, який потрапив у ДТП: рідні шукають свідків

Фото: Національна поліція

17-річний полтавець, який 24 серпня потрапив у ДТП на електросамокаті на вулиці Олександра Оксанченка, помер у реанімації

Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, лікарі кілька днів боролися за життя юнака, однак отримані ним тяжкі травми виявилися несумісними з життям.

Аварія сталася вдень 24 серпня навпроти ЖК "Династія" на вулиці Олександра Оксанченка, 6. За попередньою версією поліції, близько 15:00 хлопець не впорався з керуванням двоколісним транспортом та впав.

Водночас рідні загиблого припускають, що юнака міг збити невідомий автомобіль, водій якого після цього залишив місце події. Вуличні камери відеоспостереження на цій ділянці на той момент не працювали, тому родина продовжує шукати свідків трагедії.

Рідні просять відгукнутися тих, хто 24 серпня проїжджав цією ділянкою у проміжку з 15:20 до 15:30.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Прикарпатті 14-річний мотоцикліст потрапив у ДТП. На заокругленій ділянці дороги неповнолітній водій не впорався з керуванням, унаслідок чого мотоцикл упав. Його 15-річний пасажир загинув на місці.