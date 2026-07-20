Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками: є наслідки у трьох районах
У ніч на 20 липня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині ворог обстріляв Нікополь, а також Червоногригорівську, Марганецьку та Покровську громади. Пошкоджені приватна оселя та автомобілі.
У Павлограді пошкоджені ринок та склад логістичної компанії.
У Грушівській громаді на Криворіжжі понівечений автомобіль.
Нагадаємо, вранці 20 липня російські війська здійснили ракетну атаку на Одесу. Внаслідок удару постраждала міська інфраструктура.
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