Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками: есть последствия в трех районах
В ночь на 20 июля российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине враг обстрелял Никополь, а также Красногригорьевскую, Марганецкую и Покровскую громады. Повреждены частный дом и автомобили.
В Павлограде поврежден рынок и состав логистической компании.
В Грушевской громаде на Криворожье поврежден автомобиль.
Напомним, утром 20 июля российские войска совершили ракетную атаку на Одессу. В результате удара пострадала городская инфраструктура.
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