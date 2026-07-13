"Газовий балончик замість діалогу": у Харкові п’ятеро чоловіків вчинили напад на представників ТЦК

Фото: поліція Харківської області

Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловікам, які чинили опір представникам РТЦК та СП та пошкодили службовий автомобіль

Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews .

До поліції надійшло повідомлення про конфлікт за участю представників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків вчинила активний опір представникам РТЦК та СП, застосувала газовий балончик та пошкодила службовий автомобіль. Унаслідок протиправних дій транспортний засіб отримав механічні пошкодження”, - кажуть у поліції.

На місце події прибули співробітники поліції.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення правопорушення. П’ятьох чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Львові суд обрав запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень, які сталися в ніч проти 9 липня у Сихівському районі. Усіх трьох взяли під варту без права внесення застави.