"Газовий балончик замість діалогу": у Харкові п’ятеро чоловіків вчинили напад на представників ТЦК
Поліцейські Харкова повідомили про підозру чоловікам, які чинили опір представникам РТЦК та СП та пошкодили службовий автомобіль
Про це повідомили у поліції Харківської області, передає RegioNews.
До поліції надійшло повідомлення про конфлікт за участю представників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
"Попередньо встановлено, що під час перевірки військово-облікових документів група чоловіків вчинила активний опір представникам РТЦК та СП, застосувала газовий балончик та пошкодила службовий автомобіль. Унаслідок протиправних дій транспортний засіб отримав механічні пошкодження”, - кажуть у поліції.
На місце події прибули співробітники поліції.
Правоохоронці встановили осіб, причетних до вчинення правопорушення. П’ятьох чоловіків затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Львові суд обрав запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень, які сталися в ніч проти 9 липня у Сихівському районі. Усіх трьох взяли під варту без права внесення застави.