"Тютюнова імперія" на Закарпатті: судитимуть депутата та аграріїв за масштабну контрабанду

Фото: Нацполіція

На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту тютюну, яка охоплювала весь цикл — від вирощування сировини до її постачання підпільним виробникам цигарок

Про це повідомила нацполіція, передає RegioNews .

Фактично фігуранти створили підпільне виробництво – від вирощування до збуту, обходячи податкові та ліцензійні вимоги. У Закарпатській області ділки вирощували тютюн на земельних ділянках загальною площею 3,5 гектара та ферментували його. Потім відправляли листя до Івано-Франківської області, де інші учасники подрібнювали сировину.

Серед організаторів схеми — керівник агропідприємства та депутат однієї з територіальних громад Закарпаття. Готовий тютюн фасували й через поштові відправлення збували підпільним виробникам цигарок, а кошти отримували на банківські рахунки.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 8 тонн тютюнової сировини, обладнання для її обробки та документацію. Загальна вартість вилученого перевищує 3,3 млн грн.

Чотирьох учасників схеми судитимуть за незаконний обіг підакцизних товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, що дві спроби незаконного ввезення товарів через "зелений коридор" припинили на кордоні з Польщею.