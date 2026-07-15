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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Наразі відомо про трьох загиблих. Ще троє людей отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Близько сьомої ранку Повітряні сили повідомляли про ракети на Одесу.

Нагадаємо, 14 липня близько 23:00 російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Пошкоджена територію одного з підприємств міста.