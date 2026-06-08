Погрожував ножем та відібрав велосипед: у Дніпрі суд виніс вирок розбійнику

Фото: поліція Дніпропетровської області

За розбійний напад на знайомого мешканця Дніпра засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Зловмисник, погрожуючи ножем, заволодів майном і грошима потерпілого, після чого втік.

"Подія сталася наприкінці липня минулого року в Амур-Нижньодніпровському районі міста. Як встановили правоохоронці, зловмисник прийшов до квартири потерпілого. Коли господар відчинив двері, нападник силоміць проник до помешкання та, погрожуючи ножем, заволодів грошима на суму понад 20 тисяч гривень і велосипедом. Після скоєного чоловік залишив місце злочину”, - повідомили у поліції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили місцеперебування нападника. Ним виявився 35-річний місцевий житель. Викрадений велосипед правоохоронці вилучили та повернули власнику.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт скерували до суду.

Суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі чоловік загинув, намагавшись розплавити боєприпас.