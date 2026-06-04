На Дніпропетровщині викрили ділка, який забудував центр міста гаражами

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині у Самарі викрили схему захоплення комунальної власності: місцевий мешканець самовільно окупував земельну ділянку в центральній частині міста для облаштування гаражного кооперативу

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Місцевий мешканець самовільно зайняв територію в центральній частині міста та без будь-яких дозвільних документів звів на ній комплекс гаражів загальною площею близько 200 м кв.

Як встановили слідчі, зведені споруди чоловік згодом продавав іншим громадянам за ринковою вартістю — від 3 до 5 тис доларів за кожен гараж, не маючи на це законних підстав.

Слідчі за процесуального керівництва Самарівської окружної прокуратури фігуранту повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 197-1 ККУ - самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та осіб, причетних до незаконної оборудки.

Нагадаємо,що на Кіровоградщині повідомили про підозру директору будівельних компаній. Його підозрюють у зухвалому захопленні заповідних земель та знищенні місцевої флори