Фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідування.

За даними слідства, старший солдат пообіцяв чоловікові допомогти потрапити до Словаччини поза пунктами пропуску. Свої послуги він оцінив у 6 тисяч доларів. Військовий інструктував "клієнта" щодо маршруту, місць переховування та показував шлях через Google Maps. При цьому, за попередніми даними, реальної можливості організувати перехід кордону він не мав.

Військовослужбовця затримали одразу після отримання грошей.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон). Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині викрили командира військової частини, який "прикривав" підлеглих-прогульників. Військові продовжували отримувати зарплату та додаткові виплати.