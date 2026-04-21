В ніч на 21 квітня російські війська майже 10 разів атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини – артилерією, безпілотниками та авіабомбами

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок атак поранення дістали двоє хлопців 16 та 18 років. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині росіяни обстріляли Дубовиківську, Миколаївську та Покровську громади. Через влучання знищені два приватні будинки, ще дві оселі загорілися. Поранення дістали двоє чоловіків. 65-річний постраждалий перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості, 40-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, протягом доби російські війська завдали 725 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району двоє людей загинули, ще десять отримали поранення.