Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
08 квітня 2026, 13:38

Світ побачив слабку Америку: чому Україні час готуватися до безпеки без участі США

Цивілізація вижила. Збираюсь на роботу. Трамп, як і очікувалось, нагнітав, як міг – і в останній момент зробив крок назад. На два-три тижні
Це ж треба було в усьому цьому фарсі навіть літаки з британських баз піднімати, аби зрештою сісти в калюжу. Не економічно – тут я чомусь думаю, що Білий Дім хоч щось та урве (від самого початку ця спецоперація і була задумана про контроль за іранською нафтою) – а політично. Великий Донні виявився дрібним і прогнозованим бізнесменом-шантажистом. Хоч це вже не така й велика новина. Він діє за одним і тим самим алгоритмом.

Але світ побачив місяць слабкої Америки. Без союзників і без політичної підтримки Європи, Британії, Канади, Австралії. Трамп через силу вимагає любові, а це ще більше від нього відгороджує людей, які звикли до партнерств, а не до банального шантажу.

Колись треба буде засісти і детально розписати психологічний портрет цього чоловʼяги (там, правда, за ним "підростає" ще один – який зі своєю "моральністю" може перевершити самого Трампа – і треба уже детально вивчати всі його ходи). Хто не бачив розбір по Венсу – гляньте попереднє "Критичне мислення" – там є чимало характеристик віце-президента.

Ще два з половиною роки нам доведеться мати справу саме з такою американською політикою – і її, на жаль, не зміниш. На наступні кілька місяців Трамп після заморожування конфлікту в Ірані повернеться в свою внутрішньополітичну пісочницю. Буде продавати американцям найвеличнішу перемогу над усіма злими силами у світі. Слава богу, це буде не про перемогу над Україною (хоч могло б і бути).

З хорошого – є надія, що ціни на нафту за місяць поповзуть вниз, а це означатиме, що росія зароблятиме на війну менше.

На фоні зайнятості виборами до Конгресу, нам би з європейцями використати момент і переформатувати процес переговорів. Переформатувати сам формат (сорі за тавтологію). Бо очевидно, що діючий тристоронній уже не спрацює. Штати на фоні внутрішніх політичних протистоянь і по суті неоднозначної "перемоги" на Близькому Сході муситимуть зосереджуватися на собі. Ігри в потенційний бізнес з путіним зараз більше забирають балів, ніж дають. А погрози вийти з НАТО ще більше обривають трансконтинентальні звʼязки, і Європа в якийсь момент змушена буде вибудовувати власну систему безпеки без США. Це питання вже перезріло. Подивимось, чим закінчаться вибори в Угорщині – власне це стане великою відправною точкою для багатьох змін.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
ГРВІ та COVID-19: 115 тис. українців захворіли минулого тижня
08 квітня 2026, 14:40
12 тисяч "зеленими" за подорож річкою: на Буковині прикордонники піймали ухилянтів із човном
08 квітня 2026, 14:25
Квартира за $400 000, частина ЖК і елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
08 квітня 2026, 14:20
Слова підтримки: у Франківську з'явилася скринька для листів тим, хто у полоні
08 квітня 2026, 13:54
У Харкові 18-річний мотоцикліст розбився у ДТП з автобусом
08 квітня 2026, 13:47
Зґвалтував 7-річну доньку знайомої: на Волині чоловіка відправили за ґрати
08 квітня 2026, 13:26
На Закарпатті мати "здала дітей" в оренду для жебракування за $1000
08 квітня 2026, 13:19
Обіцяв "непридатність" за $12 тисяч: на Черкащині викрили військового дисциплінарного батальйону
08 квітня 2026, 13:07
У Києві на дитячому майданчику знайшли тіло молодого хлопця
08 квітня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Всі блоги »