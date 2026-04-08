Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
Трагедія сталася вдень 7 квітня в Солом'янському районі столиці. На одній із зупинок електропоїздів чоловік впав на колії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На місці рятувальники виявили чоловіка без ознак життя. За допомогою нош тіло підняли на платформу та передали медикам. Як з'ясувалося, чоловік помер ще до прибуття підрозділів.
Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
Нагадаємо, вранці 30 березня на Львівщині пасажирський потяг збив жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці.
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі блоги »