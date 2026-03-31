Армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, постраждали 11 людей
Росіяни атакували FPV-дроном місто Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки поранення отримали 11 цивільних
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
За його словами, трьох людей госпіталізували. Зокрема, у важкому стані перебувають 16-річна дівчинка і 28-річна жінка. Ще одна 25-річна постраждала – у стані середньої тяжкості.
Відомо, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені житлові будинки та магазини.
Вогонь також знищив цивільний автомобіль.
Як повідомлялось, у ніч на 31 березня росіяни понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровщини, застосувавши безпілотники та артилерію.
