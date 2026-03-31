20:35  31 березня
Армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, постраждали 11 людей
20:11  31 березня
У Кривому Розі люди перекрили центральні вулиці через тривалі відключення світла
16:09  31 березня
У середу дощі накриють всю Україну, але буде тепло
31 березня 2026, 20:35

Армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, постраждали 11 людей

31 березня 2026, 20:35
фото: Telegram/Олександр Ганжа
Росіяни атакували FPV-дроном місто Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки поранення отримали 11 цивільних

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, трьох людей госпіталізували. Зокрема, у важкому стані перебувають 16-річна дівчинка і 28-річна жінка. Ще одна 25-річна постраждала – у стані середньої тяжкості.

Відомо, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені житлові будинки та магазини.

Вогонь також знищив цивільний автомобіль.

Як повідомлялось, у ніч на 31 березня росіяни понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровщини, застосувавши безпілотники та артилерію.

Дніпропетровська область Нікополь атака постраждалі Ганжа Олександр Олександрович
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
