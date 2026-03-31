Армія РФ атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, постраждали 11 людей

фото: Telegram/Олександр Ганжа

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, трьох людей госпіталізували. Зокрема, у важкому стані перебувають 16-річна дівчинка і 28-річна жінка. Ще одна 25-річна постраждала – у стані середньої тяжкості.

Відомо, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені житлові будинки та магазини.

Вогонь також знищив цивільний автомобіль.

Як повідомлялось, у ніч на 31 березня росіяни понад 30 разів атакували три райони Дніпропетровщини, застосувавши безпілотники та артилерію.