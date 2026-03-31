На Дніпропетровщині жінка обчистила рахунок знайомої майже на 200 тисяч

Фото: Національна поліція

У Дніпропетровській області отримала підозру жінка, яка використовувала чужу банківську картку. Тепер їй загрожуватиме відповідальність

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, потерпіла через важку хворобу не мала можливості самостійно користуватись телефоном та банківськими сервісами. Тому вона передала знайомій свій мобільний та доступ до банківського додатку, щоб та оплачувала комунальні послуги та продукти.

Проте зловмисниця використовувала гроші в своїх цілях. Загалом вона привласнила 180 тисяч гривень.

"Слідчі відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 повідомили підозрюваній про підозру за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем) та за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.