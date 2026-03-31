31 березня 2026, 10:30

На Дніпропетровщині жінка обчистила рахунок знайомої майже на 200 тисяч

Фото: Національна поліція
У Дніпропетровській області отримала підозру жінка, яка використовувала чужу банківську картку. Тепер їй загрожуватиме відповідальність

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, потерпіла через важку хворобу не мала можливості самостійно користуватись телефоном та банківськими сервісами. Тому вона передала знайомій свій мобільний та доступ до банківського додатку, щоб та оплачувала комунальні послуги та продукти.

Проте зловмисниця використовувала гроші в своїх цілях. Загалом вона привласнила 180 тисяч гривень.

"Слідчі відділення поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 2 повідомили підозрюваній про підозру за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем) та за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Прикарпатті 55-річний чоловік став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав підробіток онлайн. Чоловік втратив 46 тис. грн, повідомивши шахраям код із SMS при нібито працевлаштуванні.

30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
У Львові чоловік викинув телевізор із шостого поверху: він впав на іномарку
31 березня 2026, 10:22
У Тернополі викрили виробництво фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих брендів
31 березня 2026, 10:12
Суд виніс вирок харків'янину за заклики вбити Зеленського у Telegram
31 березня 2026, 09:58
На Полтавщині 14-річний скутерист врізався в автобус: хлопця госпіталізували
31 березня 2026, 09:51
Україна випробовує дрони-бомбери з більшою дальністю та захищеним зв'язком
31 березня 2026, 09:43
На Сумщині у квартирі багатоповерхівки стався вибух: загинув чоловік
31 березня 2026, 09:28
Росіяни скинули дві авіабомби на Слов’янськ: троє поранених, серед них дитина
31 березня 2026, 09:06
На Харківщині жінка підірвалася на вибухівці
31 березня 2026, 08:53
В Україні середня зарплата зросла на 1,2%: хто заробляє найбільше
31 березня 2026, 08:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »