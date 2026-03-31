Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Кривому Розі
Вдень 31 березня армія РФ атакувала об'єкти інфраструктури в Кривому Розі
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Ворог атакує об'єкти інфраструктури", – йдеться у повідомленні.
Подробиці поки не повідомляються.
Нагадаємо, на початку березня російські "шахеди" влучили у дев'ятиповерхівку та підприємство в Кривому Розі. Мешканців оперативно евакуювали, обійшлося без постраждалих.
Для відновлення сил: на Дніпропетровщині відкрили простір підтримки для жінокВсі новини »
