Армия РФ атаковала Никополь на Днепропетровщине, пострадали 11 человек
Россияне атаковали FPV-дроном город Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили 11 гражданских
Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.
По его словам, трое человек были госпитализированы. В частности, в тяжелом состоянии находятся 16-летняя девочка и 28-летняя женщина. Еще одна 25-летняя пострадала – в состоянии средней тяжести.
Известно, что в результате российской атаки в городе повреждены жилые дома и магазины.
Огонь также уничтожил гражданский автомобиль.
Как сообщалось, в ночь на 31 марта россияне более 30 раз атаковали три района Днепропетровщины, применив беспилотники и артиллерию.
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране