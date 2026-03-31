Армия РФ атаковала Никополь на Днепропетровщине, пострадали 11 человек

Россияне атаковали FPV-дроном город Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки ранения получили 11 гражданских

Как передает RegioNews, об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, трое человек были госпитализированы. В частности, в тяжелом состоянии находятся 16-летняя девочка и 28-летняя женщина. Еще одна 25-летняя пострадала – в состоянии средней тяжести.

Известно, что в результате российской атаки в городе повреждены жилые дома и магазины.

Огонь также уничтожил гражданский автомобиль.

Как сообщалось, в ночь на 31 марта россияне более 30 раз атаковали три района Днепропетровщины, применив беспилотники и артиллерию.