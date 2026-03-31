У Кривому Розі люди перекрили центральні вулиці через тривалі відключення світла

На 173-му кварталі люди перекрили рух через тривалу відсутність світла

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал СВОЇ Кривий Ріг.

На відео видно, як люди стоять на проїжджій частині, перешкоджаючи руху транспорту.

Як повідомлялось, сьогодні вдень росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури у Кривому Розі. На щастя, обійшлося без жертв.