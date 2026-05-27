У Луцьку відбулася Хода безбар'єрності: місто перевіряли на доступність

У Луцьку вже вп'яте відбулася Хода безбар'єрності, яка об'єднала мешканців, представників влади, поліції та громадських організацій навколо ідеї доступного міста для всіх

Про це інформує ГО "Захист Держави".

Ініціатором заходу стала громадська організація "Зруш скелю".

До ходи долучилися активні лучани, представники різних установ та організацій, зокрема команда Волинського осередку ГО "Захист Держави".

Учасники заходу мали змогу подивитися на міський простір під іншим кутом та вкотре звернути увагу на важливість безбар'єрності й рівного доступу до інфраструктури для всіх мешканців громади.

Організатори наголошують, що такі ініціативи допомагають формувати більш інклюзивне та комфортне середовище у місті.

