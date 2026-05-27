10:29  27 травня
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
09:08  27 травня
На Чернігівщині "Шахед" вибухнув за кілька метрів від тракториста: відео моменту
08:15  27 травня
Загибель 11-річної дитини після падіння з крана на Київщині: поліція встановлює обставини
UA | RU
UA | RU
27 травня 2026, 10:57

Договір довічного утримання: як захистити себе і своє майно

27 травня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Для багатьох самотніх людей похилого віку договір довічного утримання є можливістю забезпечити собі догляд і гідну старість.

Про це інформує пресслужба ГО "Захист Держави", передає RegioNews.

Водночас така угода має низку юридичних нюансів і ризиків, про які важливо знати заздалегідь, щоб захистити свої права та житло.

Юрист Хмельницького обласного осередку громадського організаціїроз’яснив ключові юридичні аспекти такого договору.

  • Майно під захистом

Попри те, що нерухомість переходить до набувача одразу після підписання договору, нотаріус накладає заборону на її відчуження. Це означає, що продати чи подарувати житло за життя відчужувача неможливо.

  • Чіткі умови договору

У документі обов’язково слід детально прописати умови утримання: розмір грошових виплат, харчування, медичний догляд, побутову допомогу та право проживання у власному житлі.

У разі смерті набувача

Якщо особа, яка здійснює догляд, помирає першою, її обов’язки переходять до спадкоємців. Якщо спадкоємців немає або вони відмовляються, право власності може повернутися відчужувачу.

Детальний юридичний розбір і покроковий алгоритм – у відео.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" пояснювали, які є правила щодо зняття з реєстрації колишніх власників житла. Експерти розповіли, в яких випадках це можна зробити без їхньої згоди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ГО Захист Держави пенсіонери договір старість довічне утримання майно юрист
Статус УБД: як добровольцям отримати документ
18 травня 2026, 18:20
Як зняти колишніх власників житла з реєстрації без їхньої згоди: юрист дав роз'яснення
18 травня 2026, 16:25
Оцифрування трудової книжки: українцям пояснили, чому не варто зволікати
24 квітня 2026, 11:27
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
На Львівщині 10-річний велосипедист збив трирічного хлопчика: малюк у лікарні
27 травня 2026, 11:30
Навів "Іскандери" на місто у 2024 році: в Одесі затримали священника УПЦ МП
27 травня 2026, 11:05
У Львові людина впала з мосту і загинула
27 травня 2026, 10:48
Загрожує довічне: на Чернігівщині затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох падчерок
27 травня 2026, 10:34
Росіяни вдарили по Рівненщині: пошкоджено підприємство
27 травня 2026, 10:29
Повітряна війна без правил: чому Росія відчуває перевагу
27 травня 2026, 10:20
На Одещині легковик врізався у бетонний стовп: один чоловік загинув, ще один – у лікарні
27 травня 2026, 10:09
В Ужгороді після ДТП водій зняв номери й утік: авто пов'язують із родиною судді
27 травня 2026, 10:07
Втеча до Румунії не вдалася: прикордонники врятували в горах виснаженого жителя Хмельниччини
27 травня 2026, 09:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »