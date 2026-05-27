Договір довічного утримання: як захистити себе і своє майно

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Для багатьох самотніх людей похилого віку договір довічного утримання є можливістю забезпечити собі догляд і гідну старість.

Водночас така угода має низку юридичних нюансів і ризиків, про які важливо знати заздалегідь, щоб захистити свої права та житло.

Юрист Хмельницького обласного осередку громадського організаціїроз’яснив ключові юридичні аспекти такого договору.

Майно під захистом

Попри те, що нерухомість переходить до набувача одразу після підписання договору, нотаріус накладає заборону на її відчуження. Це означає, що продати чи подарувати житло за життя відчужувача неможливо.

Чіткі умови договору

У документі обов’язково слід детально прописати умови утримання: розмір грошових виплат, харчування, медичний догляд, побутову допомогу та право проживання у власному житлі.

У разі смерті набувача

Якщо особа, яка здійснює догляд, помирає першою, її обов’язки переходять до спадкоємців. Якщо спадкоємців немає або вони відмовляються, право власності може повернутися відчужувачу.

