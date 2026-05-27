Російський дрон вдарив по бригаді енергетиків на Харківщині: є поранені

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На Харківщині бригада енергетиків потрапила під атаку ворожого безпілотника під час виконання службових обов'язків

Про це повідомили в Міністерстві енергетики, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок удару двоє працівників дістали поранення.

Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.

У Міненерго також зазначили, що станом на ранок 27 травня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях залишаються без електропостачання.

Крім того, через негоду без світла залишаються 15 населених пунктів Сумської області. Аварійні бригади продовжують відновлювальні роботи.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 10 населених пунктах області. Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у кількох районах області. Відомо про двох постраждалих.