Контррозвідка СБУ затримала в Одесі агента російської воєнної розвідки (ГРУ). Ним виявився завербований ієрей одного з храмів місцевої єпархії УПЦ МП, який навів подвійний ракетний удар по місту в березні 2024 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Тоді за координатами клірика окупанти випустили по рекреаційній зоні Одеси дві балістичні ракети "Іскандер-М". Перша ракета поцілила в житлову забудову та іншу цивільну інфраструктуру обласного центру, де, на думку коригувальника, могли перебувати військові. Другий ракета вдарила по тій самій локації, коли туди вже прибули рятувальники та медики. Після атаки клірик відзвітував кураторам про наслідки і "заліг на дно", щоб уникнути викриття. Проте оперативники СБУ вирахували його й затримали за місцем проживання.

Як встановило розслідування, клірик потрапив до уваги росіян, коли публікував прокремлівські коментарі в Телеграм-каналах. Після вербування священник, не знімаючи церковну рясу, обходив місто, щоб позначити на гугл-картах геолокації потенційних "цілей".

Інформацію фігурант надсилав у чат-бот Сергія Лебедєва (блогер "Лохматий"), який переховується в Донецьку і працює на ГРУ.

Також встановлено, що фігурант передавав ворогу координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ, які забезпечували захист повітряного простору Одещини під час ракетних атак ворога.

Крім того, клірик "зливав" окупантам відомості про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту, а після ворожого удару по енергооб’єкту інформував російську воєнну розвідку про наслідки його ураження.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Клірику оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Фігуранту загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

