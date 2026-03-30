У Кривому Розі невідомий кинув камінь в трамвай: постраждала водійка

Фото: соцмережі

У Кривому Розі невідомий кинув камінь у трамвай, який курсував за маршрутом

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Інцидент стався у неділю, 29 березня, біля станції "Електрозаводська". Уламки скла порізали руки водійці.

Як зазначили у "Швидкісному трамваї", каміння кидали декілька днів поспіль. Врешті охороні вдалося затримати осіб, які можуть бути причетні до цих нападів.

