Тарифи Укренерго планують підвищити: що зміниться

В Укренерго офіційно звернулись до державного регулятора з пропозицією щодо підвищення тарифів. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розглянула це питання

Тепер документ про підвищення тарифів Укренерго має пройти обговорення та остаточне затвердження. З 1 липня тарифи на передачу електроенергії пропонують підвищити до 903,53 гривні за мегават-годину (без ПДВ), тобто на 21,62%.

При цьому для підприємств "зеленої" електрометалургії цей показник хочуть встановити на рівні 535,97 гривні за мегават-годину. Це на 42% більше, аніж зараз. Також хочуть збільшити тариф на диспетчеризацію: до 118,64 гривні за мегават-годину, тобто на 7,83%.

Слід зазначити, що ці тарифи не стосуються побутових споживачів. Для домогосподарств діє фіксований тариф для домогосподарств – 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання.

