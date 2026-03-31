В Кривом Роге люди перекрыли центральные улицы из-за продолжительных отключений света
На 173-м квартале люди перекрыли движение из-за длительного отсутствия света
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал СВОИ Кривой Рог.
На видео видно, как люди стоят на проезжей части, препятствуя движению транспорта.
Как сообщалось, сегодня днем россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в Кривом Роге. К счастью, обошлось без жертв.
