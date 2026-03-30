В Кривом Роге неизвестный бросил камень в трамвай: пострадала водитель

В Кривом Роге неизвестный бросил камень в трамвай, курсировавший по маршруту

Об этом сообщает Телеканал D1 со ссылкой на местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Инцидент произошел в воскресенье, 29 марта, у станции "Электрозаводская". Обломки стекла порезали руки водителю.

Как отметили в "Скоростном трамвае", камни бросали несколько дней подряд. Наконец, охране удалось задержать лиц, которые могут быть причастны к этим нападениям.

