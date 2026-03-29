UA | RU
UA | RU
29 березня 2026, 11:58

На Дніпропетровщині тричі евакуйовували потяг через російські атаки

Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У потязі сполученням «Київ–Кривий Ріг» тричі проводили евакуацію пасажирів через загрозу російських атак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "Свої.Кривий Ріг".

За даними Укрзалізниці, станом на ранок 29 березня у дорозі затримуються потяги з/до Кривого Рогу:

  • № 253/254 Кривий Ріг – Головний – Одеса-Головна затримується на 2 години 45 хвилин через "вплив бойових дій";
  • № 75/76 Київ-Пас. – Кривий Ріг-Головний затримується на 1 годину 56 хвилин через затримку на кордоні.

Крім цього, через атаку дронів у Дніпропетровській області із затримками рухаються низка приміських потягів.

Як відомо, Укрзалізниця зупиняє потяги та здійснює евакуацію пасажирів у разі загрози російського удару БпЛА.

Раніше ми повідомляли про те, що пасажирів поїзда "Київ–Кривий Ріг" тричі за ніч евакуювали через повітряні тривоги. На щастя, ніхто не постраждав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »