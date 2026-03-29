На Дніпропетровщині тричі евакуйовували потяг через російські атаки
У потязі сполученням «Київ–Кривий Ріг» тричі проводили евакуацію пасажирів через загрозу російських атак
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на місцеве видання "Свої.Кривий Ріг".
За даними Укрзалізниці, станом на ранок 29 березня у дорозі затримуються потяги з/до Кривого Рогу:
- № 253/254 Кривий Ріг – Головний – Одеса-Головна затримується на 2 години 45 хвилин через "вплив бойових дій";
- № 75/76 Київ-Пас. – Кривий Ріг-Головний затримується на 1 годину 56 хвилин через затримку на кордоні.
Крім цього, через атаку дронів у Дніпропетровській області із затримками рухаються низка приміських потягів.
Як відомо, Укрзалізниця зупиняє потяги та здійснює евакуацію пасажирів у разі загрози російського удару БпЛА.
Раніше ми повідомляли про те, що пасажирів поїзда "Київ–Кривий Ріг" тричі за ніч евакуювали через повітряні тривоги. На щастя, ніхто не постраждав.
