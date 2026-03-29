На Днепропетровщине трижды эвакуировали поезд через российские атаки
В поезде «Киев-Кривой Рог» трижды проводили эвакуацию пассажиров из-за угрозы российских атак
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Свои.Кривой Рог".
По данным Укрзализныци, по состоянию на утро 29 марта в пути задерживаются поезда из/в Кривой Рог:
- № 253/254 Кривой Рог – Главный – Одесса-Главная задерживается на 2 часа 45 минут из-за "влияния боевых действий";
- №75/76 Киев-Пасс. – Кривой Рог-Главный задерживается на 1 час 56 минут из-за задержки на границе.
Кроме этого, из-за атаки дронов в Днепропетровской области с задержками двигаются ряд пригородных поездов.
Как известно, Укрзализныця останавливает поезда и эвакуирует пассажиров в случае угрозы российского удара БпЛА.
Ранее мы сообщали о том, что пассажиры поезда "Киев-Кривой Рог" трижды за ночь эвакуировали из-за воздушных тревог. К счастью, никто не пострадал.
