На Днепропетровщине трижды эвакуировали поезд через российские атаки

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "Свои.Кривой Рог".

По данным Укрзализныци, по состоянию на утро 29 марта в пути задерживаются поезда из/в Кривой Рог:

№ 253/254 Кривой Рог – Главный – Одесса-Главная задерживается на 2 часа 45 минут из-за "влияния боевых действий";

№75/76 Киев-Пасс. – Кривой Рог-Главный задерживается на 1 час 56 минут из-за задержки на границе.

Кроме этого, из-за атаки дронов в Днепропетровской области с задержками двигаются ряд пригородных поездов.

Как известно, Укрзализныця останавливает поезда и эвакуирует пассажиров в случае угрозы российского удара БпЛА.

Ранее мы сообщали о том, что пассажиры поезда "Киев-Кривой Рог" трижды за ночь эвакуировали из-за воздушных тревог. К счастью, никто не пострадал.