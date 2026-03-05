У Кривому Розі прогриміли вибухи через масовану атаку безпілотників

Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді

Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі

02 березня 2026

Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні

Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...