23 лютого 2026, 09:24

Вибухи у спальному районі: на Київщині розшукують осіб, які запустили салют

23 лютого 2026, 09:24
Фото: поліція
Поліція Київщини встановлює особи порушників, які ввечері 22 лютого влаштували феєрверк у Білій Церкві

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Про звуки, схожі на вибухи петард, правоохоронцям повідомив місцевий мешканець. Згодом під час моніторингу соцмереж поліцейські знайшли відео, на якому зафіксовано запуск салюту в одному зі спальних районів міста.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці обстежують територію та шукають причетних до інциденту.

Поліція нагадує: під час воєнного стану використовувати піротехніку, зокрема салюти та феєрверки, суворо заборонено. Громадян, які мають інформацію про тих, хто запустив салют, просять повідомити на спецлінію 102 або за номером чергової частини у Білій Церкві: 0 (93) 126 55 05.

У Білій Церкві розшукують осіб, які запустили салют

Нагадаємо, у Києві 1 лютого в Святошинському районі запустили салют. Правоохоронці знайшли чоловіка, який це зробив – він хотів вразити свою супутницю.

23 лютого 2026
