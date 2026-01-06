Ілюстративне фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

У будинку виникло загорання перекриття на невеликій площі. Пожежу загасили до приїзду рятувальників.

Двох дітей, 11-річну дівчинку та 10-річного хлопчика, госпіталізували з отруєнням чадним газом. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Причини події з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, у грудні на Київщині молода пара загинула від чадного газу. Попередньо, трагедія сталася через використання автономного газового обігрівача в квартирі.