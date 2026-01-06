14:12  06 січня
У Миколаєві батьки намагалися за 10 тисяч доларів продати новонароджену дитину
13:25  06 січня
На Харківщині легковик врізався у маршрутку на зустрічній смузі: 18 постраждалих
10:32  06 січня
На Закарпатті на 8-річну дівчинку впало дерево: вона загинула
06 січня 2026, 19:20

На Прикарпатті дві дитини отруїлися чадним газом

06 січня 2026, 19:20
Ілюстративне фото: ДСНС
Подія сталася 6 січня в селі Тулова Коломийського району

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

У будинку виникло загорання перекриття на невеликій площі. Пожежу загасили до приїзду рятувальників.

Двох дітей, 11-річну дівчинку та 10-річного хлопчика, госпіталізували з отруєнням чадним газом. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Причини події з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, у грудні на Київщині молода пара загинула від чадного газу. Попередньо, трагедія сталася через використання автономного газового обігрівача в квартирі.

