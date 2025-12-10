Ворог вночі атакував Дніпропетровщину: є загиблий та поранені

09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
На Дніпропетровщині двоє молодиків увірвалися в квартиру та напали на 60-річного чоловіка
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 07:59

Війська РФ вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: є загиблий та постраждалі

10 грудня 2025, 07:59
Фото: ДСНС
В ніч на 10 грудня російські війська атакували Криворізький, Нікопольський та Самарівський райони Дніпропетровщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Зеленодольській громаді Криворізького району через атаку ворога загинув чоловік.

У Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків – 23 та 39 років.

Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, лінії електропередач та автомобіль.

У Самарівському районі обійшлося без постраждалих. Через ворожий обстріл виникла пожежа на одному з підприємств міста, яку ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, вночі 10 грудня російські військові завдали удару по Корюківському району на Чернігівщині. Внаслідок влучання спалахнула пожежа.

