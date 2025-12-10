Ворог вночі атакував Дніпропетровщину: є загиблий та поранені

Війська РФ вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: є загиблий та постраждалі
В ніч на 10 грудня російські війська атакували Криворізький, Нікопольський та Самарівський райони Дніпропетровщини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
У Зеленодольській громаді Криворізького району через атаку ворога загинув чоловік.
У Нікопольському районі постраждали двоє чоловіків – 23 та 39 років.
Під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура, сільськогосподарське підприємство, приватний будинок, лінії електропередач та автомобіль.
У Самарівському районі обійшлося без постраждалих. Через ворожий обстріл виникла пожежа на одному з підприємств міста, яку ліквідували рятувальники.
